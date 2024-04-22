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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno Habertürk TV'de başladı! İşte ilk bölüm... - Otomobil Haberleri

        OtoTekno Habertürk TV'de başladı! İşte ilk bölüm...

        Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla başladı. Programın ilk bölümünde iki isim BMW 4 Serisi Grancoupe ve Yamaha Xmax'i tüm yönleri ile yakından inceledi. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyacak…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 08:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:36
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        OtoTekno Habertürk TV'de başladı! İşte ilk bölüm...
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        Otomobil ve teknoloji meraklılarını ekran başına kitleyecek program Habertürk TV’de başladı.

        Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile ekranlara gelen OtoTekno’nun ilk bölümünde, iki isim BMW 4 Serisi Gran Coupe ile Yamaha Xmax’i tüm yönleri ile inceledi.

        21 Nisan pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 1’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        Habertürk TV’nin yeni programı OtoTekno, her hafta Pazar günü ekranlarda olacak.

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