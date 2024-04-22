OtoTekno Habertürk TV'de başladı! İşte ilk bölüm... Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla başladı. Programın ilk bölümünde iki isim BMW 4 Serisi Grancoupe ve Yamaha Xmax'i tüm yönleri ile yakından inceledi. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyacak…

Habertürk Giriş: 22.04.2024 - 08:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:36 facebook

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