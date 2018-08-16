Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, yaklaşık 6 metrelik yaya köprüsüne çıkarak tel örgülerin üzerinden Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikameti yönüne atladı. Zemine kafası üstü düşen şahıs ağır yaralandı. Bu sırada aynı istikametine giden bir sürücü, köprüden yere bir kişinin düştüğünü görerek hemen durdu. Kısa süre şaşkınlık yaşayan genç kadın, daha sonra yerde kanlar içinde kalan şahsın kurtarılması için ambulansı aradı. İHA'nın haberine göre, olay yerine giden polis ekipleri trafiği tek taraflı durdurdu. Otoyolda uzun kuyruklar oluşurken bir süre ambulansın gelmesi beklendi. Ambulansın gelmesiyle birlikte şahıs hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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