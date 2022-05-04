Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.



OTOYOL VE KÖPRÜLERDE ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTİYOR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.