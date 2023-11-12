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        Haberler Gündem Otoyolda can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı İki araç çarpıştı, sıkışan yolcu 30 dakikada kurtarıldı

        Otoyolda can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı İki araç çarpıştı, sıkışan yolcu 30 dakikada kurtarıldı

        Düzce Anadolu Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:18
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        Otoyolda can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı
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        Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akif K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve bariyerlere çarpıp savrulan İhsan Süzer idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile Fiat marka otomobil bariyerlere saplandı. Kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

        Bölgeye ulaşan ekipler her iki araçta da sıkışan sürücü ve yolculara müdahalede bulundu. Sürücü İhsan Süzer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Fiat marka otomobilde bulunan Melisa S. yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kazada yaralanan Arif K., Bünyamin K., Hatice K., Sema K., Sultan S., Melisa S. ve Mert S. Düzce ve Hendek devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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        #düzce
        #Anadolu Otoyolu
        #haberler
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