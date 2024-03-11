Otoyolda can pazarı! İki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de otoyolda meydana gelen kazada bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre İ.A. idaresindeki otomobil, Kuzey çevre yolunda M.D. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan A.A. ile F.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü İ.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alındı.