TEM Otoyolu'nda feci anlar! İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda feci bir görüntü kaydedildi. Olayda kendisine hakaret edildiğini öne süren bir sürücü, başka bir sürücüye saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Habertürk Giriş: 08.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:08 facebook

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