Otoyolda hız sınırı kaç km oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik cezalarının ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Bu işi çözmek için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa biz buna hazırız" dedi. Bakan Soylu, otoyolda hız sınırının 5 kilometre daha artırılabileceğinin de sinyallerini verdi.

"HIZ SINIRINI BELKİ 5 KİLOMETRE DAHA ARTIRABİLİRİZ"

Otoyollarda hız sınırını artırabileceklerinin sinyallerini de veren Soylu, " Bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyollarda maksimim hız 132 kilometre. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki kilometreyi bir 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Yani 125 kilometre. 125 artı yüzde 10 ile 137.5 kilometre bandına taşımaya çalışacağızö dedi.

Trafikte şikayet edilen konulardan biri olan çakarlı arabalarla ilgili de açıklamada bulunan Soylu, "Türkiye genelinde 24 bin çakarlı araç vardı. Bunların sayısını Türkiye genelinde 4 bin 500'e düşürdük.İlk zamanlar büyük tepkiler aldık ama yavaş yavaş alıştık" dedi.

TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE (km) YERLEŞİM YERİ DIŞINDA OTOYOLLARDA

(km) ŞEHİRLERARASI

ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLLARINDA (km) BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA (km) Otomobil (M1), (M1G), 50 90 110 120 Minibüs (M2), 50 80 90 100 Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100 Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95 (Ek satır:RG-21/3/2012-28240) 50 85 100 110 Panelvan (N1) Kamyon (N2-N3), 50 80 85 90 Çekici (N2-N3) Motosiklet (L3) 50 80 90 100 Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80 Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) 30 45 45 Giremez Motorsuz bisiklet (Değişik satır: RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli maddetaşıyan araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 30 50 60 70 (Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 30 50 50 60 Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez Arızalı bir aracı çeken araçlar 20 20 30 40 İş makineleri 20 20 20 Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez

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