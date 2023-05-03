Oturduğu apartmanda ve eski eşinin iş yerinde dehşet saçtı!

Psikolojik sorunları bulunan Hanifi Y, Buğdaypazarı Mahallesi Gül Sokak'ta evinden çıkarken apartmanda komşusu Talip Poyraz ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Hanifi Y., üzerindeki silahla Poyraz'a ateş etti.

Daha sonra evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Ceyda Sokak'ta bulunan eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikasına giden Hanifi Y., tartıştığı fabrikanın ortaklarından Orhan Kuşçu'yu da silahla yaraladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BULVARDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kaçmaya çalışan şüpheli, Somaki Bulvarı'nda aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hafif yaralanan şüpheli, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.