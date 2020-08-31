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HaberlerOtomobilÖTV değişikliği borsayı da etkiledi
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ÖTV değişikliği borsadaki şirketleri de etkiledi

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklikler, borsada işlem gören otomotiv şirketlerini de etkiledi. Yerli otomobil satan şirketlerin borsada işlem gören hisselerinde yükseliş gözlenirken, ithal otomobil satan şirketlerin hisse değerinde ise düşüş gözlendi

ÖTV değişikliği
HABERTURK.COM

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde ( ÖTV) yapılan değişiklikler, otomobil fiyatlarının yanı sıra borsada işlem gören şirketleri de etkiledi.

Türkiye'de sattığı otomobillerin yüzde 90'ını Bursa'daki fabrikada üreten Tofaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri gün içinde yükselişe geçti.

Tofaş hisselerinde bugün yüzde 2.3 yükseliş gerçekleşti ve 22.6 TL'ye yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan ise, Tofaş'ın aksine gün içinde değer kayıpları yaşadı.

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat gibi markaların satışını gerçekleştiren Doğuş Otomotiv'in hisseleri yüzde 4 düşüş ile 14.98 TL'ye geriledi.

Türkiye'nin önemli ticari araç üreticilerinden olan Ford Otosan ise, satışını gerçekleştirdiği binek otomobillerin ithal olması borsada değer kaybı yaşadı.

Ford Otosan'ın hisseleri de gün içinde yüzde 2.6 düştü ve 85.5 TL'ye indi.

ÖTV değişikliği ile, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil grubu olan motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen modellerde, vergisiz fiyatı 130 bin TL'yi aşanlar artık yüzde 80 oranında ÖTV'ye maruz kalacak.

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