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Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde ( ÖTV) yapılan değişiklikler, otomobil fiyatlarının yanı sıra borsada işlem gören şirketleri de etkiledi.

Türkiye'de sattığı otomobillerin yüzde 90'ını Bursa'daki fabrikada üreten Tofaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri gün içinde yükselişe geçti.

Tofaş hisselerinde bugün yüzde 2.3 yükseliş gerçekleşti ve 22.6 TL'ye yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan ise, Tofaş'ın aksine gün içinde değer kayıpları yaşadı.

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat gibi markaların satışını gerçekleştiren Doğuş Otomotiv'in hisseleri yüzde 4 düşüş ile 14.98 TL'ye geriledi.

Türkiye'nin önemli ticari araç üreticilerinden olan Ford Otosan ise, satışını gerçekleştirdiği binek otomobillerin ithal olması borsada değer kaybı yaşadı.

Ford Otosan'ın hisseleri de gün içinde yüzde 2.6 düştü ve 85.5 TL'ye indi.

ÖTV değişikliği ile, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil grubu olan motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen modellerde, vergisiz fiyatı 130 bin TL'yi aşanlar artık yüzde 80 oranında ÖTV'ye maruz kalacak.