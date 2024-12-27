ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
ÖTV muafiyetiyle satın alınacak taşıtlara yüzde 40 yerlilik şartı getirildi
Özel tüketim vergisi muafiyetiyle satın alınacak taşıtlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV muafiyetiyle alınan araçların satış süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Daha önce Meclis düzenlemesiyle bu araçlarda yüzde 20 yerlilik şartı öngörülmüştü.
Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde yerlilik oranı yüzde 40 olarak belirlendi.