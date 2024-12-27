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        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı - Otomobil Haberleri

        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı

        ÖTV muafiyetiyle satın alınacak taşıtlara yüzde 40 yerlilik şartı getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 08:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 08:37
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        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
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        Özel tüketim vergisi muafiyetiyle satın alınacak taşıtlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV muafiyetiyle alınan araçların satış süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Daha önce Meclis düzenlemesiyle bu araçlarda yüzde 20 yerlilik şartı öngörülmüştü.

        Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde yerlilik oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

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