ÖTV sonrası 17 bin liraya varan indirim

Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahının yeniden düzenlenmesi sektöre rahat bir nefes aldırdı. Gelişmeler, otomobil fiyatlarında gerçekleşek indirimleri ise merak konusu haline getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi. Öyle ki, hali hazırda satışta olan araçlarda 17 bin liraya varan fiyat düşüşleri bekleniyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız ÖTV sonrası oluşan yeni fiyatları derledi...