Oud-Heverlee-L - Tubize maçı heyecanı

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Oud-Heverlee-L, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Tubize takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Oud-Heverlee-L 9 puanla 7. sırada, Tubize 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tubize son 5 mücadelede 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 356 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oud-Heverlee-L kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Tubize sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Oud-Heverlee-L son haftadaki SV Roeselare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tubize, Union St Gilloise karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Oud-Heverlee-L, 4 gol attı ve 10 gol yedi.

Tubize, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Tubize, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ