Oud-Heverlee-L - Westerlo maçı rakamları

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Oud-Heverlee-L, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Westerlo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Oud-Heverlee-L 5 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Westerlo 4 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Westerlo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Oud-Heverlee-L galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Westerlo galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Oud-Heverlee-L son hafta oynanan SV Roeselare maçında 1-1 berabere kaldı.

Westerlo ise Cercle Brugge karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Oud-Heverlee-L, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Oud-Heverlee-L, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Westerlo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Westerlo, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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