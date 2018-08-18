Oud-Heverlee-L - Wilrijk rakamlar

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Oud-Heverlee-L, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Wilrijk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 4 puanlı Oud-Heverlee-L 2. sırada bulunuyor, Wilrijk 2 puana sahip ve 5. sırada. Oud-Heverlee-L son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wilrijk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 542 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oud-Heverlee-L kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Wilrijk sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Oud-Heverlee-L son haftadaki SV Roeselare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Wilrijk ise Lierse karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Oud-Heverlee-L, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Wilrijk, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wilrijk 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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