Oulu - AC Kajaani maçı rakamları

Finlandiya Ykkönen maçında Oulu ile AC Kajaani, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Oulu 27 puanla 5. sırada, AC Kajaani 17 puanla 8. sırada bulunuyor. Oulu son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. AC Kajaani, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 164. İddaa'da Oulu kazanır 1.50, berabere biter 3.60, AC Kajaani kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oulu son hafta oynanan Jyvaskyla JK maçında 1-2 kazandı.

AC Kajaani, HIFK Helsinki karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Oulu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oulu, kendi sahasında 17 gol attı, 8 gol yedi.

AC Kajaani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. AC Kajaani, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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