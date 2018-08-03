Oulu - Jaro düellosu

Finlandiya Ykkönen maçında Oulu ile Jaro, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Oulu 17 puanla 7. sırada, Jaro 21 puanla 5. sırada bulunuyor. Oulu, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Jaro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 317. İddaa'da Oulu kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Jaro kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oulu son hafta oynanan KPV maçında 1-2 kazandı.

Jaro ise EIF Ekenas maçında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oulu, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Jaro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Jaro, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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