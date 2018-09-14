Oulu - KTP Kotka sahaya çıkıyor

Oulu ve KTP Kotka, 14 Eylül 2018 Cuma günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Oulu 32 puanla 4. sırada, KTP Kotka 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Oulu, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. KTP Kotka son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oulu kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, KTP Kotka sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Oulu son haftadaki Haka müsabasında 2-2 berabere kaldı.

KTP Kotka ise Klubi 04 karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oulu, 19 gol attı ve 9 gol yedi.

KTP Kotka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KTP Kotka, 11 gol atarken 18 gol yedi.

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