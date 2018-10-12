SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ovaya Bakan Adam
YAŞAM
Haberler > YAŞAM > 'Ovaya Bakan Adam' kayıt altına alınacak

Muş'ta hayrete düşüren görüntü! Kayıt altına alınacak

Muş'un Kızılağaç beldesinde doğal yollarla oluşan insan kafasına benzeyen kayanın tabiat varlıkları envanterine kaydedilerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

12.10.2018 - 12:51 | Güncelleme: AA

Muş'un Kızılağaç beldesinde, doğal yollarla oluşan ve "Ovaya Bakan Adam" adı verilen insan kafasına benzeyen kaya ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre Kızılağaç beldesindeki Ahcar Yaylası'nda köylüler tarafından fark edilen kayanın, kentin tabiat varlıkları envanterine kaydedilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Muş Şube Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) çalışma başlatıldı.

MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi jeomorfolog İskender Dölek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dölek, yaptıkları incelemede kayanın tamamen doğal yollarla oluştuğunu belirlediklerini söyledi.

"Anıt kaya" olarak ifade edebilecekleri insan kafasına benzeyen kayaya "Ovaya Bakan Adam" adını verdiklerini belirten Dölek, şöyle konuştu:

"Kaya, uzaktan baktığınızda bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi duruyor. Burnu, dudakları, anlı ve kulağı gayet muntazam düzgün bir şekilde. 'Ovaya Bakan Adam' adını verdiğimiz bu anıt kaya tamamen doğal bir oluşum. Çözülme, rüzgar ve yağmur suyu gibi doğal süreçlerle meydana gelmiş. Gelecek nesillere aktarılması gereken, aynı zamanda kente turizm potansiyeli anlamında önemli katkılar sunabilecek yüzlerce yapıdan biri. Bu yapılar ve doğal oluşumlar konusunda Muş oldukça zengin. Biz bu güzellikleri kayıt altına alıp haritalandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunların fotoğraflarını çekip ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınlayıp geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Öncel ise insan kafası görünümündeki kayayı envanter çalışması kapsamında kayıt altına almak için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Köylülerin fark ettiği kayanın önemli bir tabiat varlığı olduğunu vurgulayan Öncel, "Bu anıt kaya ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna bildireceğiz. Kayanın envantere kaydedilip koruma altına alınarak gelecek nesillere ulaşmasını istiyoruz." dedi.

Köylülerden Mehmet Yentürk de bölgeye gelenlerin ilgisini çeken bu yapının turizme kazandırılmasını istediklerini ifade etti.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 42 dakika önce
    doğada insan kafası var ama, Muş takı çoğu insanda bu kafada yok
  • Misafir 46 dakika önce
    ben kızılağaçda askerlik yaptım 2010 yılında bu kaya o zamanda vardı arama faaliyetlerinde hep yakınından geçerdik şimdi mi meşhur oldu
  • Misafir 51 dakika önce
    çok saçma. Pareidolia durumu
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X