Oxfam: Midilli'deki kampta mülteci kadınlar gece korkudan tuvalete gidemekleri için bebek bezi bağlıyor

Midilli'de kadınlar gece çadırlarından çıkmaya korkuyor.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki en büyük mülteci kampında kadınların, gece tuvalete giderken saldırıya uğrama korkusuyla, çadırlarında bebek bezi bağlamaya başladıklarını duyurdu.

Oxfam, Salı sabahı erken saatlerde, 24 yaşındaki Kamerunlu bir mültecin cesedinin bulunduğu Moria kampındaki yaşam koşulları nedeniyle kampın finansörü AB'yi "sorumsuz davranmak" ve zor durumdaki insanların hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

'Elektrik, sıcak su yok. Tuvalette duş alıyoruz'

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kampta kışın elektrik ve sıcak su olmadığı söyleyen mülteciler, dışarıda poşet ve pet şişelerle ateş yakarak ısındıklarını, tuvaletlerde duş aldıklarını söylüyor.

2017'de aynı kampta, ateş yakılan bir çadırda dumandan zehirlenen üç kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık beş bin kişinin yaşadığı kamptaki tek doktor geçen ay istifa etmişti.

'Birkaç günlük bebekler çadırlarda uyuyor'

Örgüte göre, sezaryenle doğum yapan mülteci anneler ve bebekleri, hastanelerden dört günde taburcu edildiği için çadırlarına geri dönüyor.

Sık sık kavga çıktığı söylenen kampta kalanların üçte ikisi kendilerini burada güvende hissetmediklerini belirtiyor.

Oxfam'ın raporuna göre, 36 yaşındaki Kamerunlu bir kadın, "Moria özellikle kadınlar için tehlikeli bir yer. Her an kavga çıkabiliyor. Çadırınıza ya da tuvalete giderken başınıza bir taş gelebilir. Ben kampın kapalı olan yalnız kadınların kaldığı bölümündeyim. Ama gece 11.00'den sonra kapı açık. Kapıda güvenlik görevlisi yok, kim isterse girebiliyor" dedi.

Oxfam'ın Yunanistan sorumlusu Renata Rendon, "Bu insanların çok zor durumda olduğunu teslim etmemek ve ihtiyaçlarına yanıt verememek sorumsuzluk ve pervasızlık" dedi.

Rendon, "Görevlilerimiz, çadırlarda yeni doğan bebekleriyle uyuyan anneler gördü. Burada insanlardan söz ediyoruz. Bu insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak Yunanistan'ın ve Avrupalı ortaklarının sorumluluğunda. AB liderleri mevcut politikaların insanları riske attığı gerçeğiyle yüzleşmeli, 2016'da varılan anlaşma kapsamında mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesine odaklanmalı ve kamptaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Yunanistan'a destek vermeli" diye konuştu.

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