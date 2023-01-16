Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti

Oxfam'ın yayımladığı yeni bir rapor küresel ölçekte artan eşitsizliğe dikkat çekti ve pandeminin başlangıcından bu yana biriken yeni servetin neredeyse üçte ikisinin en zengin yüzde 1'lik kesime gittiğini ortaya koydu.

Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti
BBC TÜRKÇE

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı yeni bir rapor, küresel ölçekte artan eşitsizliğe dikkat çekti ve pandeminin başlangıcından bu yana biriken yeni servetin neredeyse üçte ikisinin en zengin yüzde 1'lik kesime gittiğini ortaya koydu. Oxfam, Covid sonrası artan eşitsizlikle mücadele için servetin yeniden dağıtılması ve en zenginlerden yeni vergiler alınması çağrısında bulundu.

Oxfam, "Survival of the Richest" (En Zenginlerin Hayatta Kalması) adlı raporunu, İsviçre'nin Davos kasabasında bugün Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının başlaması öncesi kamuoyuna açıkladı.

25 yıldır ilk kez aşırı zenginlik ve aşırı yoksulluğun aynı anda arttığını vurgulayan Oxfam'a göre, Covid-19'un ekonomik etkileriyle mücadele etmek üzere uygulamaya konulan faiz oranlarını düşürme ve parasal gevşeme gibi politikalar, zenginlerin sahip olduğu mülk ve hisse senetlerinin değerini artırdı.

Raporda, son iki yılda en alttaki yüzde 90'lık dilimde yer alan bir kişinin kazandığı her 1 dolarlık yeni küresel servete karşılık, her milyarderin yaklaşık 1,7 milyon dolar kazandığı belirtildi.

2022'deki küçük düşüşlere rağmen, milyarderlerin toplam serveti günde 2.7 milyar dolar arttı. Pandemi dönemindeki kazanımlar, milyarderlerin hem sayısının hem de servetinin iki katına çıktığı 10 yılın ardından geldi.

Oxfam İngiltere İcra Kurulu Başkanı Danny Sriskandarajah, "Mevcut ekonomik gerçeklik temel insani değerlere hakarettir. Aşırı yoksulluk son 25 yıldır ilk kez artıyor ve bir milyara yakın insan açlık çekiyor ama milyarderler her gün kazanıyor" dedi.

Hükümetlerin azınlığın çıkarları için hareket etmeyi bırakması gerektiğini vurgulayan Sriskandarajah, "Pek çok ülkede en yoksulların süper zenginlerden çok daha yüksek vergi oranları ödediği bir sistemi nasıl kabul edebiliriz?" diye sordu ve süper zenginlere daha yüksek vergiler getirilmesi çağrısı yaptı.

DavosGetty Images

Türkiye'de servet paylaşımı

Oxfam Konfederasyonu üyesi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) paylaştığı verilere göre, Türkiye’de en zengin 13 milyarderin 38,9 milyar dolara ulaşan serveti, nüfusun yarısının toplam servetinden (38,5 milyar dolar) daha fazla. Türkiye’deki en zengin yüzde 1’lik kesiminin serveti, en alttaki yüzde 90’lık kesimin servetinin 1,4 katı.

Kenya'da yoksul mahalle'de bir çocukGetty Images

Servetin yeniden dağıtılması için vergilendirme

Oxfam raporunda, servetin yeniden dağıtılması konusunda şunlar vurgulandı:

  • Gıda ve enerji şirketleri 2022 yılında kârlarını iki katından fazla arttırarak, 800 milyondan fazla insanın açlık çektiği bir dönemde zengin hissedarlarına 257 milyar dolar ödedi.
  • Vergi gelirinin sadece yüzde 4'ü servet vergilerinden elde ediliyor ve dünyadaki milyarderlerin yarısı veraset vergisi olmayan ülkelerde yaşıyor.
  • Dünyadaki multimilyoner ve milyarderlerden yüzde 5'e kadar vergi alınması halinde yılda 1.7 trilyon dolar gelir elde edilebilir ve bu 2 milyar insanı yoksulluktan kurtaracak ve açlığı sonlandıracak küresel bir planı finanse etmeye yeter.

Kolombiya Maliye Bakanı José Antonio Ocampo rapora yazdığı önsözde "En zenginleri vergilendirmek artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Küresel eşitsizlik tırmandı ve eşitsizlikle mücadelede serveti yeniden dağıtmaktan daha iyi bir yol yok" dedi.

Oxfam, aşırı servet yoğunlaşmasının büyümeyi zayıflattığını, siyaseti ve medyayı yozlaştırdığını, demokrasiyi aşındırdığını ve siyasi kutuplaşmaya yol açtığını vurguladı.

Yardım kuruluşu, süper zenginlerin iklim krizinin başlıca sorumluları olduğunu ve bir milyarderin ortalama bir insandan bir milyon kat daha fazla karbon saldığını, ortalama bir yatırımcıya kıyasla kirletici endüstrilere yatırım yapma olasılıklarının da iki kat fazla olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin için devlet töreni yapılmadı, cenazeye birçok kraliyet ailesi temsilcisi katıldı
BBC Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin için devlet ...
Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
BBC Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle ...
Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: 'Pilot arıza bildirmedi, hava koşullarında sorun yoktu'
BBC Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: ...
BM raporu: Uluslararası şirketler yaptırımlara rağmen Myanmar ordusuna silah yapımı için malzeme tedarik ediyor
BBC BM raporu: Uluslararası şirketler yaptırımlara rağmen ...
Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: Evleri basıldı, araçlarına el kondu
BBC Romanya polisi Andrew Tate soruşturmasını genişletti: ...
İngiltere'de hükümet polise protestoları 'kamu düzenini bozma' aşamasına gelmeden dağıtma yetkisi vermeyi planlıyor
BBC İngiltere'de hükümet polise protestoları 'kamu ...
Eski Afgan milletvekili Mürsel Nebizade, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
BBC Eski Afgan milletvekili Mürsel Nebizade, evinde ...
İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nda bulunan uranyumla ilgili bir kişi gözaltına alındı
BBC İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nda bulunan uranyumla ...
Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü
BBC Nepal’de uçak düştü: En az 40 ölü
İsrail’de hükümetin yargı planına karşı 80 bin kişi sokağa çıktı
BBC İsrail’de hükümetin yargı planına karşı 80 bin kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.