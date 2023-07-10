Oxford araştırmacısı sivrisinekten korunmanın en etkili yolunu buldu! Oxford Üniversitesi'nden sivrisinek ekolojisi uzmanı Maisie Vollans, The Conversation için yazdığı makalede sivrisineklerden kurtulmanın en etkili yöntemlerini yayınladı. Bu 7 yöntem alışılagelmişin dışında gözükse bile deneyler sonucunda işe yaradığı tespit edildi. İşte, sivrisinekleri uzak tutmanın en etkili 7 yöntemi... Habertürk Giriş: 10.07.2023 - 00:39 Güncelleme: 10.07.2023 - 00:39 facebook

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GİYSİLERE SİVRİSİNEK İLACI SIKMAK Böcek veya sivrisinek ilaçlarını direkt olarak cildinize sıkmak yerine giysilerinize sıkmayı tercih edebilirsiniz. Hatta bu yöntem askeriye de bile kullanılır.

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SARIMSAK VE B VİTAMİNİ SİVRİSİNEKLERİ UZAK TUTMUYOR Sivrisinekleri uzak tutmak için birçok insan sarımsak ve B vitamini gibi takviyeler alabiliyor. Ancak 2005 yılında yapılan bir çalışma sonucunda sarımsağın sivrisinekleri uzaklaştırdığına dair bir kanıt bulunamadı. Aynı şekilde B vitamini de sivrsinekleri uzaklaştırmıyor.