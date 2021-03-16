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Oxford aşısı tartışması İngiltere basınında: 'Elde aşı olmayınca, askıya almak daha kolay'

İngiltere basınının manşetlerinde, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almasıyla başlayan tartışmalar yer alıyor.

Oxford aşısı tartışması İngiltere basınında: 'Elde aşı olmayınca, askıya almak daha kolay'
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere basınının manşetlerinde, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almasıyla başlayan tartışmalar yer alıyor.

Son olarak Almanya, Fransa ve İtalya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durdurmuştu. Ancak uzmanlar aşının bu vakaları artırdığına dair bir kanıt bulunmadığını söylüyorlar.

Guardian, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) "Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerine ağır bastığı yönündeki" açıklamasını manşetten duyuruyor.

Haberde yer verilen açıklamada EMA "AB'de her yıl binlerce kişide farklı nedenlerden kan pıhtılaşması görülüyor. Aşılanmış kişilerdeki kan pıhtılaşması vakalarının sayısı, genel olarak nüfusta görülenden fazlaymış gibi görünmüyor" diyor.

Gazetenin konuyla ilgili analizinde de "Avrupa'nın Oxford aşısı konusundaki ihtiyatlı tavrında , bilimden daha fazlası var" deniliyor.

'Aşı yoksa askıya almak daha kolay'

Guardian'ın sağlık editörü Sarah Boseley'in kaleme aldığı yazıda Avrupa hükümetlerinin Oxford aşısı konusunda karar alırken, bilimsel kanıtların dışında kamuoyunun güveni gibi unsurları da dikkate alması gerektiğini söylüyor. Boseley, Fransa'da geleneksel olarak aşılara şüpheyle bakıldığını, Almanya'nın da Oxford aşısının 65 yaş üzerindekilerdeki etkileri konusunda kanıt olmadığı için bu yaş grubuna aşı yapmayı reddeden ilk ülke olduğunu ve çoğundan daha ihtiyatlı bir tavır sergilediğini kaydediyor. Boseley şöyle devam ediyor;

"Askıya alma kararında rol oynayan bir diğer faktör tedarik bile olabilir. İngiltere'de çok sayıda aşı var. Avrupa'da ise yok. AstraZeneca yine taahhüt ettiği aşı tedarikinde kesintiye gitti. Yılın ilk çeyreğinde söz verdiğinin üçte birine 30 milyon doza indi. Zaten Avrupa'da çok büyük miktarlarda aşı yoksa, aşılamayı askıya almak daha kolay."

- Reuters

Times gazetesi ise altı ülkenin daha Astra-Zeneca aşısının kullanımını askıya almasının ardından, İngiliz ve Avrupalı denetleyici kuruluşların aşıyı savunmak için harekete geçtiklerini söylüyor. EMA'nın açıklamalarına yer veren Times, İngiliz ilaç denetim kurumu MHRA'nın da İngiltere'de aşı olan 11 milyon kişiyi inceledikten sonra, aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığının düşünülmediğini söylediğini aktarıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da Oxford aşısını savunan açıklamalar yaptığı belirtiliyor.

Daily Telegraph'ın konuyla ilgili haberinde de, daha fazla sayıda ülkenin aşının kullanımını durdurmasının, İngiliz biliminsanlarını şaşkına döndürdüğünü yazıyor. Gazete, kararla AB'deki aşılama programının yeni bir kaosa sürüklendiğini savunuyor.

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