SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Oxford ödüllü Cizreli Modacı
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Oxford Ödüllü Cizreli modacı hedefini açıkladı

Oxford ödüllü Cizreli Modacı Mehmet Sait Dalmış "Antalya'da Uluslararası Film Festivali yapılıyorsa, neden moda haftası da yapılmasın?" diyerek, Antalya’yı moda başkenti yapmak istediğini ve konuyla ilgili projeleri olduğunu söyledi

02.10.2018 - 10:05 | Güncelleme: İHA

Başta ünlü aktör Mike Mitchell’in eşi Denise Mitchell olmak üzere birçok tanınan sanatçıların tasarımcılığını yapan Oxford ödüllü Cizreli modacı Mehmet Sait Dalmış, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katıldı.

İHA'nın haberine göre Dalmış, "Antalya'da Uluslararası Film Festivali yapılıyorsa, neden Moda Haftası da yapılmasın?" diyerek konuyla ilgili proje fikri olduğunu söyledi.

Birçok yerli ve yabancı ünlü oyuncuların modacılığını yapan Dalmış, Türkiye'nin tekstil sektöründe Çin ile yarışırken, moda sektöründe Avrupa'nın çok gerisinde kaldığına dikkat çekti. Dalmış, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Dünyada iki piyasa var, Çin piyasası ve tekstil. Dünya tekstil başkentiyiz, ama moda başkenti değiliz. Benim hedeflerimin arasında Türkiye'yi moda başkenti yapmak" dedi.

"BU YÖNDE PROJELERİMİZ VAR"

Her sene güzel bir şekilde düzenlen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Antalya prestiji için iyi olduğunu vurgulayan Modacı Mehmet Sait Dalmış, "Bunu uluslararası Fashion Week (Moda Haftası) olarak düzenleyebiliriz. Bu yönde projelerimiz var. Konuyu henüz yetkililerle konuşmadım. Proje yapım aşamasında. Böyle bir projeyi hayat geçirdiğim takdirde ülkemde ciddi anlamda ekonomi geliri elde ederim diye düşünüyorum" diye konuştu.
"ANTALYA İLE ANILMASINI İSTİYORUM"

Dalmış, 'Böyle bir projeyi neden Antalya' da hayata geçirmek istiyorsunuz?' sorusuna ise şu şekilde yanıtladı:

"55. Uluslararası Film Festivali düzenliyorsa demek, vardır bunda bir hikmet diye düşünüyorum. Modanın başkentinin hem Türkiye ve Antalya'yla anılmasını istiyorum"

"İTALYA'DA ÜRETTİĞİM KIYAFETLER ÇOK BEĞENİ ALIYOR"

Çoğunlukla kadın kıyafetleri tasarladığını dile getiren Dalmış, "Yurt dışında özellikle de İtalya’da ciddi anlamda ürettiğim kıyafetler çok beğeni alıyor. Ben zaten oradan yola çıktım. Bende, ‘Neden Türkiye moda haftası olarak anılmasın’ dedim. İlerleyen zamanlarda basın yoluyla daha detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.
(FV-

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X