Oxford Ödüllü Cizreli modacı hedefini açıkladı

Başta ünlü aktör Mike Mitchell’in eşi Denise Mitchell olmak üzere birçok tanınan sanatçıların tasarımcılığını yapan Oxford ödüllü Cizreli modacı Mehmet Sait Dalmış, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katıldı.

İHA'nın haberine göre Dalmış, "Antalya'da Uluslararası Film Festivali yapılıyorsa, neden Moda Haftası da yapılmasın?" diyerek konuyla ilgili proje fikri olduğunu söyledi.

Birçok yerli ve yabancı ünlü oyuncuların modacılığını yapan Dalmış, Türkiye'nin tekstil sektöründe Çin ile yarışırken, moda sektöründe Avrupa'nın çok gerisinde kaldığına dikkat çekti. Dalmış, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Dünyada iki piyasa var, Çin piyasası ve tekstil. Dünya tekstil başkentiyiz, ama moda başkenti değiliz. Benim hedeflerimin arasında Türkiye'yi moda başkenti yapmak" dedi.

"BU YÖNDE PROJELERİMİZ VAR"

Her sene güzel bir şekilde düzenlen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Antalya prestiji için iyi olduğunu vurgulayan Modacı Mehmet Sait Dalmış, "Bunu uluslararası Fashion Week (Moda Haftası) olarak düzenleyebiliriz. Bu yönde projelerimiz var. Konuyu henüz yetkililerle konuşmadım. Proje yapım aşamasında. Böyle bir projeyi hayat geçirdiğim takdirde ülkemde ciddi anlamda ekonomi geliri elde ederim diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ANTALYA İLE ANILMASINI İSTİYORUM"

Dalmış, 'Böyle bir projeyi neden Antalya' da hayata geçirmek istiyorsunuz?' sorusuna ise şu şekilde yanıtladı:

"55. Uluslararası Film Festivali düzenliyorsa demek, vardır bunda bir hikmet diye düşünüyorum. Modanın başkentinin hem Türkiye ve Antalya'yla anılmasını istiyorum"

"İTALYA'DA ÜRETTİĞİM KIYAFETLER ÇOK BEĞENİ ALIYOR"

Çoğunlukla kadın kıyafetleri tasarladığını dile getiren Dalmış, "Yurt dışında özellikle de İtalya’da ciddi anlamda ürettiğim kıyafetler çok beğeni alıyor. Ben zaten oradan yola çıktım. Bende, ‘Neden Türkiye moda haftası olarak anılmasın’ dedim. İlerleyen zamanlarda basın yoluyla daha detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

(FV-

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