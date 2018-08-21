Oxford United - Accrington Stanley maçı ne zaman?

Oxford United ve Accrington Stanley, 21 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Oxford United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Accrington Stanley, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 468 kodlu maçı oynayanlar; Oxford United galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Accrington Stanley galibiyet oranı 2.70. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Oxford United son hafta oynanan Wycombe Wanderers maçında 3-0 kazandı.

Accrington Stanley ise Stevenage maçında 0-0 berabere kaldı.

Oxford United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oxford United, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Accrington Stanley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Accrington Stanley, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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