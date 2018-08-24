Oxford United - Burton Albion karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Oxford United ile Burton Albion, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Oxford United son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Burton Albion son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 309 kodlu maçı oynayanlar; Oxford United galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Burton Albion galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Oxford United önceki hafta Burton Albion mücadelesinde 0-1 yenildi.

Burton Albion ise Oxford United maçında 0-1 kazandı.

Oxford United, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 5 gol yedi.

Burton Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Burton Albion, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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