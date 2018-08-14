Oxford United - Coventry City karşılaşma önü

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Oxford United, 14 Ağustos 2018 Salı günü Coventry City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Oxford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Coventry City son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Oxford United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Coventry City galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Oxford United son hafta oynanan Gillingham maçında 0-1 kazandı.
Coventry City ise Bolton Wanderers karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
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