31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere sadece günler kaldı. Ülke genelinde yapılan seçimlere 18 yaşını aşmış her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının katılması gerekiyor. Yasa gereği seçimlere katılmayan seçmenlere YSK ceza kesebiliyor. İşte detaylar...

CEZA MİKTARINI YSK BELİRLEYECEK

Vatandaşların seçme hakkını kullanmaları zorunludur. YSK oy kullanmayan vatandaşları tespit edip seçimden sonra ceza kesiyor. Cezanın bedelini ise yine YSK belirliyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere katılmayan vatandaşlara kesilecek ceza ise henüz belli değil. YSK tarafından belirlenen cezalar seçime katılmayan seçmenler tarafından Maliye Bakanlığı'na ödenecek.

SON CEZA 22 LİRAYDI

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan kişiye gelecek bu ceza ile ilgili tebligat elinize ulaştığında PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden ceza ödenebilir. Ancak YSK tarafından oy kullanmadığı için herhangi bir ceza tebliği henüz yapılmadı.