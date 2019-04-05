Oy sayımı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarına yönelik itiraz işlemleri ve oy sayımları devam ederken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark şu an itibariyle 18 bin 742'e ulaştı. YSK Başkanı Sadi Güven ise son yaptığı açıklamada "Seçimlerin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargı görevi başladı" dedi. İşte, 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarında son durum...

İSTANBUL'DA SEÇİMLER İPTAL Mİ?

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Gerekçede usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SON AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Şu anda fark 18 bin 742, 17 ilçede sayım bitti. Tutanağa bağlandı, YSK sistemine girdi. Toplam 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Toplam 318 bin geçersiz oy var. 5'te 2'si gibi bir orana tekabül ediyor. Şu anda 198 bin oy daha var. Bazı ilçelerde çok yavaş sürdüğü eleştirisi geldi. Böyle devam ederse haftalar sürer. Sonra hızlandığı haberi geldi. Benim edindiğim intibaa bu haftasonu bitmesi gerekiyor. 18 bin ile 20 bin arası bir banda oturacak. Yüzde 5-10 yanılabiliriz. 120 bin oyda bin 200 fark etmiş" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Ben seçimi kazandığıma inanmasam, veriler kazandığımı göstermese çıkar 'Ben kaybettim' derim" dedi.

YSK BAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partilerin itiraz süreçleriyle ilgili sorulara yanıt veren YSK Başkanı Sadi Güven;

'Seçimlerin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargı görevi başladı. 11 yüksek mahkeme üyesi şikayetlerle ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken, temsilci bulundurma hakkına sahip partilerin temsilcileri tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Kurula kendi görüşlerini bildirerek katkı veriyor. Önüne gelen dosyaları sonuçlandırıyor. Süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler herhangi bir açıklama yapmazlar. Yargı sürecinden önce bilgi verdiğim halde, şu anda herhangi bir açıklama yapmayacağım. Daha önceki seçimlerde de bilgi vermedim, şimdi de vermeyeceğim. Yargı sürecine aykırı olur."

OY SAYIMI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul seçim sonuçlarına yönelik partilerden gelen itirazın ardından İstanbul'un birçok ilçesinde oy sayım işleminin tekrarlanması kararlaştırılmıştı. 31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan’da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU İLE BİNALİ YILDIRIM ARASINDAKİ OY FARKI

İSTANBUL’DA 15 İLÇEDE SAYIM

İstanbul’un 15 ilçesinde sayım devam ediyor. 7 ilçede itiraz edilen sandıkların sayımı sona erdi.

Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile'de sayım tamamlandı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor. İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oyların sayımına ilişkin yapılan başvuruların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesi üzerine, AK Parti avukatları İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Avukatlar, bu ilçelerde de sayımın yapılmasını istedi. Ataşehir'de 885 sandıkta 7 bin 373 geçersiz oy incelenmeye devam ediyor. 268 sandıktaki oylar tamamlandı.

Beykoz’da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih’te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. Sonuçlar için iki ilçede de ıslak imzalı tutanaklar bekleniyor.

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan’da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.