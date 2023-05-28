Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

İkinci tur Cumhurbaşkanı seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek. Oyların sayım ve dökümü ile tutanaklara geçirilmesi gibi işlemler sandık kurulu tarafından yürütülecek. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyların sayımı açık olarak gerçekleştirilecek. Oy sayımına katılmak isteyen seçmenler "Oy sayımına kimler katılabilir? " sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Mayıs Pazar oy sayımına katılabilecek olanlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Türkiye'de 81 ilde toplamda 191 bin 885 sandık kurulurken oy verme işlemi de saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek. Sandıkların kapanmasının ardından siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile oy sayım işlemleri gerçekleştirilecek. Oy sayımına kimlerin katılabileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımına kimler katılabilir? sorusunun yanıtı...
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    OY SAYIMINA KİMLER KATILABİLİR?

    Oyların sayım ve döküm işlemi açık olarak yapılır. Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve dökümüne ilişkin işlemleri açık olarak yapılmaktadır.
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler. 
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    OYLARIN SAYIM VE DÖKÜMÜ NASIL YAPILIR?

    1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.

    2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.

    4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.

    5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

    7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

    a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,

    b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

    c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.
  • Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 Pazar 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi oy sayımı izlenebilir mi?

    Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince
    imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.

    Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir ve imzalanır.

    Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir.

    İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.