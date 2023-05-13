SEÇİM ZARFININ İÇİNE NOT KOYMAK YASAK MI?

Ayrıca zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba katılmaz.