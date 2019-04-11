2018 yılında kuruluşunun 30'uncu yılını geride bırakan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD),16. Olağan Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan seçimde, Oya Narin ikinci kez TTYD Başkanı olarak seçildi.

Oya Narin’in seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Ülkemiz son yıllarda yoğun bir seçim süreci yaşadı ve Mart sonunda bu maratonu tamamladık ve önümüzdeki 4.5 yıllık dönemde bir seçim gözükmüyor. Seçimsiz geçecek bu denli uzun bir dönem yakın tarihimize pek tecrübe edilmedi. Bu sürecin devletin tüm organları tarafından ve elbette tüm STK’lar tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir, iş birliği içinde tüm kalkınma başlıkları üzerine eğilmeliyiz ve bu fırsat penceresini, 2023, 2033 hedeflerinin hayata geçirilmesinin en önemli reform basamağı olarak görmeliyiz" dedi.

'CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ İŞ DÜNYASININ OLMAZSA OLMAZIDIR'

TTYD Başkanı Oya Narin, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusuna vurgu yaparak, "Toplam 22 üyeden oluşan yönetim kurulumuzun on üyesi kadın. İş dünyasında cinsiyet eşitliğinin hem sektörümüz hem de Türk ekonomisinin ve iş dünyasının geleceği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun verilerine göre Türkiye'nin, 2007- 2015 yılları arasında dünyada Meksika ve ABD'den sonra düzenli ücretli kadın istihdamını sayı olarak en fazla arttıran üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Narin, "Ancak kadın işveren sayısı küçük bir artışa karşın halen gelişmiş ülkelerin oldukça altında. 2018 de kadın yönetim kurulu üyesi oranı 2017 yılındaki düşüşten sonra tekrar iyileşmeye başlayarak yüzde 15.2’ye yükseldi. 2018 yılında yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşan şirketlerin oranı ilk defa yüzde 40’ın altına düştü. Cinsiyet eşitliği Yapısal reform çalışmalarında Türk iş dünyası ve sektörümüz açısından olmazsa olmazlardan biridir" dedi.

'TURİZMDE DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK'

Gelecek dönemde TTYD’nin turizmde dönüşüm için çalışacağına işaret eden Narin, "Turizm alt yapısının tümden gözden geçirilerek aynı kentsel dönüşüm anlayışı ile fiziki bir dönüşüme tabi tutulması başta olmak üzere, turizmde çeşitlilik politikaları, farklı irtifak düzenlemeleri, yeni turizm rotalarının kurumsallaştırılması ve küresel ölçekte yapılandırılmış bir tanıtım hamlesini içeren “turizmde dönüşüm” yol haritasını çalışarak adım adım hayata geçirmek zaruridir. Turizmde dönüşüm hamlesi başarıyla hayata geçirilebilirse 2033 yılı itibariyle 100 milyon turist sayısına ulaşabildiğimiz gibi, kişi başına harcamada da bin dolar seviyesine yaklaşmak mümkündür" diye konuştu.