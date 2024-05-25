OYAK 64. Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye'nin köklü kuruluşlarından OYAK’ın 64’üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, açıkladığı yüzde 77,1 nema oranı ile sürdürülebilir getiri sağladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 470 binden fazla üyesine sağladığı değeri geliştirme ve güçlendirme sorumluluğuyla çalışan OYAK’ın, 2023’ün istisnai piyasa koşullarında planlanan ve bütçelenen tüm stratejik, operasyonel ve ticari hedeflere ulaştığını kaydetti. Erdem, “Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı, jeopolitik risklerin arttığı, küresel ölçekte ekonomilerin yavaşladığı zorlu bir yıla başarılarımızla iz bıraktık. Son sekiz yılda inşa ettiğimiz dönüşüm ve yapılanma, sürdürülebilir büyüme getirdi” dedi.

Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, 64’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Ankara’daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen Genel Kurul’da, OYAK’ın nema oranı yüzde 77,1 olarak açıklandı. OYAK, 6 Şubat depremlerinin ülkeyi ve tüm sektörleri etkilediği, jeopolitik risklerin artarak devam ettiği, Türkiye’nin yakın coğrafyasında gerilimin yüksek seyrettiği 2023 yılında üyelerine bir kez daha enflasyon oranının üzerinde nema sağladı. REKLAM OYAK, yüzde 77,1 nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarının hepsinden fazla getiri sağladı. OYAK’ın nema oranı, yüzde 74,8 ile geçen yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altının getirisini geçerken, BİST endeksinin yüzde 36,4’lük getirisini ikiye katladı. Dolar yüzde 57,4, Euro yüzde 63,4 ile OYAK’ın nema oranının çok altında getiri sağladı.

TOPLAM VARLIKLAR 847 MİLYAR TL’YE ULAŞTI Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, Türkiye ekonomisi için de değer yarattı. 2023 yılı Faaliyet Raporu’na göre, OYAK’ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 77 oranında artarak 847 milyar TL’ye, konsolide net varlığı da yüzde 71 artışla 332,8 milyar TL’ye yükseldi. OYAK’ın 2023 faaliyet döneminde hasılatı ise yüzde 38 oranında artarak 457,8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 4,6 milyar dolar ihracat yapan OYAK Grubu Şirketleri, 2023 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1,81’ini gerçekleştirdi. Grup 2023’te 85,6 milyar TL vergi ödeyerek Türkiye’de toplanan tüm vergilerin yüzde 1,90’ı, kurumlar vergisinin ise yüzde 0,99’unu karşıladı. REKLAM

YÜKSEK GETİRİ HEDEFİNE ULAŞILDI OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin büyük deprem felaketiyle başladığı 2023’teki zorluklara rağmen OYAK’ın hedeflerine ulaştığını söyledi. Erdem, “Miras aldığımız ve önemli kazanımlarla bugüne taşıdığımız şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey çalışmak’ düsturu geleceğe uzanan yolda hep kılavuzumuz olacak. 1961’de kurulan OYAK, Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak 62 yıl boyunca hep çalışmış, üretmiş ve paylaşmıştır. Bugün OYAK, inşa ettiği dayanıklı yapının sunduğu çeviklik, esneklik, ölçek ve güç ile bu süre zarfında yurt içi ve yurt dışı piyasaların meydan okumalarını başarıyla yönetmiş, riskleri doğru öngörmüş, fırsatları katma değer üretimini pekiştirmek için ustaca kullanmıştır. OYAK, atılımlarıyla misyonuna hizmet ediyor, üye varlıklarını sürekli geliştirerek refah seviyelerini koruyor. OYAK, altı kıtadaki faaliyetleri ile ülkemize 2023 yılında da katma değer üretmeyi sürdürdü. Faaliyet alanlarımızın tamamını etkileyen en önemli riskler; küresel enflasyon dalgası ve çevre coğrafyamızda yaşanan jeopolitik olumsuzluklar oldu. Kurumumuz, uyguladığı proaktif portföy yönetim stratejisinin doğruluğunu gördü, faaliyet gösterdiği iş kollarının tamamında hedeflerini gerçekleştirirken güçlü ve sürdürülebilir büyümesini korudu” dedi.