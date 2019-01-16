Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 2018 yılı Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'ye Bursa'da fabrika modernizasyonu için 3.7 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Modernizasyon kapasitesi; yıllık toplam 121 bin 730 adet binek oto, toplam 239 bin 653 adet silindir hacmi bin metreküpten küçük benzinli motor, 146 bin 951 adet dizel motor, 150 bin adet motor bloğu ve 140 bin adet vites kutusu olarak belirtildi.

VERGİ İNDİRİMİ VE KDV İSTİSNASI SAĞLANACAK

Teşvik çerçevesinde Oyak AŞ'ye yüzde 80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası sağlanacak. Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 433 milyon dolar olarak belirlendi.