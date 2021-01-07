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Öykü Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik hakkında

Öykü Çelik kimdir? Soruları Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda yer almasının ardından merak konusu oldu. Son olarak Şeref Sözü dizisinde rol alan oyuncu Öykü Çelik bu kez Survivor adasında mücadele edecek. İşte Survivor Öykü Çelik hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

Öykü Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik hakkında

Öykü Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor takipçileri tarafından merak konusu oldu. 2006 yılından itibaren hem sinema hem de televizyon dizilerinde yer alan Öykü Çelik Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alıyor.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.

Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

ÖYKÜ ÇELİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)
2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)
2019 – Kapan (Aslı)
2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)
2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)
2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)
2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)
2013 – Bensiz (Sinema Filmi)
2012 – Saba (Sinema Filmi)
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)
2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)
2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)
2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)
2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)
2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

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