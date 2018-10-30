Geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine giren Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, önceki gün bir restoranda başbaşa kahvaltı yaptı. Ünlü çift, kahvaltının ardından AVM'de elektronik mağazalarından alışveriş yaptı.

Cadde'nin haberine göre, objektifleri fark eden Can Bonomo, her zaman olduğu gibi mütevazi bir şekilde "Kolay gelsin" dedikten sonra sohbetine kaldığı yerden devam etti.

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