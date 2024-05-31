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        Haberler Gündem Güncel Oyların yanlışlıkla çöpe atıldığı mahalle 2 Haziran'da sandığa gidecek

        Oyların yanlışlıkla çöpe atıldığı mahalle 2 Haziran'da sandığa gidecek

        Edirne'de sandıktan çıkanlar ile kabinlerdeki oy pusulalarının karıştırılıp çöpe atıldığı iddiası üzerine seçimin yenilenmesine karar verilen Umurbey Mahallesi'nde pazar günü muhtarlık için yeniden oy kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:47
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        Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi pazar günü tekrarlanacak.

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        Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulacak 6 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek.

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        Mahallenin muhtarı ve muhtar adayı Turhan Özgünden, AA muhabirine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan karışıklık nedeniyle seçimlerin yenileneceğini söyledi.

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        Muhtarlık seçimi sonuçlanana kadar görevini sürdürdüğünü ifade eden Özgünden, 2 Haziran Pazar günü seçmen hüviyetindeki mahalle sakinlerinin yeniden sandığa gideceğini belirtti.

        Aday olarak çalışmalarını yaptığını dile getiren Özgünden, "Seçmen kağıtları geldi, onları dağıttım. En önemlisi katılımın sağlanması. Ev ev dolaşıp durumu anlatıp seçmen kağıtlarını veriyoruz. Kimileri 'geleceğiz', kimileri 'bakarız' diyor. Geçen seçimde yaklaşık 450 kişi gelmemişti. Bu seçimde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz."

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        Muhtar adaylarından Hasan Çilingir de seçim için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

        Mahalleliyle görüşerek vaatlerini anlattığını ifade eden Çilingir, "Elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde mahallemize hizmet edeceğiz. Bu seçimde katılımın biraz daha düşük olacağını tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızı ikna edip sandığa gelmelerini rica ediyoruz." dedi.

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        Mahalle sakinlerinden Şükriye Örs, 72 yıldır yaşadığı mahallede seçimlerin iptal olmasına üzüldüğünü söyleyerek pazar günü oy kullanmaya gideceğini belirtti.

        Mahalle sakini Türkan Balıkçı da sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getireceğini ifade etti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesi kararı almıştı.

        #31 Mart seçimleri
        #çöpe atılan oylar
        #Muhtarlık seçimi
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