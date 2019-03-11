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Oyna Kazan ipucu 11 Mart: Sabahattin Ali hangi romanları yazmıştır? 13.00 Oyna Kazan kopyası

Oyna Kazan ipucu 11 Mart sorusu bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında en en ünlü romancılarımızdan biri olan Sabahattin Ali işaret edildi. Oyna Kazan 13.00 koyası ise; Sabahattin Ali hangi romanları yazmıştır? İşte, 11 Mart 13.00 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde

Giriş: 11.03.2019 - 12:59 | Güncelleme:

Oyna Kazan kopyası bugün Sabahattin Ali'den geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 11 Mart saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

Sabahattin Ali hangi romanları yazmıştır?

Oyna Kazan yarışması saat 13.00'da

 

OYNA KAZAN 11 MART İPUCU CEVABI: KUYUCAKLI YUSUF, İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN, KÜRK MANTOLU MADONNA

Roman
Kuyucaklı Yusuf (1937)
İçimizdeki Şeytan (1940)
Kürk Mantolu Madonna (1943)
Öykü
Değirmen (1935)
Kağnı (1936)
Ses (1937)
Yeni Dünya (1943)
Sırça Köşk (1947)
Şiir
Dağlar ve Rüzgâr (1934)
Kurbağanın Serenadı (1937)
Öteki Şiirler (1937)
Oyun
Esirler (1936)

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