Oyna Kazan kopyası bu akşam Beren Saat'ten geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 27 Şubat saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 27 ŞUBAT

Günün kopyası geldi! Başarılı oyuncu Beren Saat ile ilgili ne sormuş olabiliriz?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretim hayatını Ankara'da tamamlayarak Başkent Üniversitesi'nde İşletme bölümünü kazandı. Okuduğu bölümden memnun olmayan Beren Saat, Türkiye'nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve yarışmayı ikinci olarak bitirdi. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

Yarışmanın hemen ardından bir şeker markasının reklam yüzü oldu ve Sinan Çetin'in yönettiği reklam serilerinde rol aldı.

İlk başrolünü 2005 yılında Cemal Şan'ın yönetmiş olduğu Aşka Sürgün dizisinde aldı. Dizi karakteri olaran Zilan'ı oynadı.

2006 yılında da Hatırla Sevgili adlı dizide Okan Yalabık ve Cansel Elçin ile başrolleri paylaştı. Yayınlandığı dönemin en iyi dizilerinden olan Hatırla Sevgili sayesinde ününü duyurmaya başladı.

2007 yılında komedi dizisi Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak 121. bölümde yer aldı.

2008 yılında kariyerinin zirvesini yaptığı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil karakteriyle ismini tüm Türkiye'ye duyurdu. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül karakteri ile yasak aşk yaşaması da büyük bir ilgi odağı oldu. Bazı sahneleri nedeniyle toplum tarafından yoğun tepkiler alan Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin final bölümü "Veda"da gösterdiği performansla eleştirmenlerden tam not aldı. Aynı zamanda dizideki rolünün beğenlimesiyle iki yıl arka arkaya Altın Kelebek ödülünü kazandı.

2010 yılının Eylül ayında Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin başrolü olarak rol aldı. Dizinin ilk bölümüdeki tecavüz sahnesi oldukça büyük tepkiler aldı ve hatta Meclis'te de gündem konusu olarak yayından kaldırılması talep edildi. Canlandırdığı Fatmagül karakteri, Almanya'da çeşitli kadın dergilerinde kadın haklarına yaptığı vurgulardan dolayı olumlu görüşler aldı. Dizide oynadığı Fatmagül karakterindeki başarısıyla, Antalya Televizyon Ödülleri'nde En İyi Drama Kadın Oyuncu dalında ödüle aday gösterildi.

2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisine 7. bölümde dahil oldu ve Osmanlı Padişahı I. Ahmed'in nikahlı eşi olan Kösem Sultan'ı canlandırarak 30. bölüme kadar rol aldı.

2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009),Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu.

Saat, 2012'nin sonlarında çekimlerine başlanan ABD dizisi Revenge'in Türkiye uyarlamasında oynaması için gelen teklifi kabul etti. Ekranlara 6 ay aradan sonra İntikam ile geri döndü. Ayrıca Saat, 2013 yazında Hint filmi Black'ten uyarlanan Benim Dünyam filminin başrolünde yer aldı. Filmde Uğur Yücel ile başrolü paylaşan Saat, Ela Bayındır karakterine hayat verdi.

Beren Saat son olarak, Netflix'in ikinci Türkiye dizisi için anlaşmaya vardı. Netflix'in Hakan: Muhafız'ın ardından ikinci dizisi olacak yapımında başrol oynayacak.