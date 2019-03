Oyna Kazan kopyası bugün Bohemian Rhapsody'den geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 20.00’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 4 Mart saat 20.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 4 MART

Bohemian Rhapsody filminde Freddy Mercury'i hangi aktör canlandırmıştır?

Oyna Kazan yarışması saat 20.00'da

OYNA KAZAN 4 MART CEVABI: RAMİ MALEK

Rami Said Malek 12 Mayıs 1981, Los Angeles doğumlu Amerikalı aktördür. Ondan dört dakika sonra doğan Sami adında bir erkek kardeşi vardır.

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.

Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.

2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.