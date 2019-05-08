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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 8 Mayıs: MS farkındalık günü sembolü hangi renk? 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. 8 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu Insatagram'dan, "Her yıl tüm dünyada mayıs ayının son çarşambası MS farkındalık günü olarak gerçekleştirilmektedir. Peki, bugünün sembolü hangi renktir? şeklinde bir soru yayınlandı. İşte 8 Mayıs Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan

8 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan kopyası ve editör kıyağı Instagram hesabından yayınlandı. Oyna Kazan2ın bugünkü ipucu sorusu, "Her yıl tüm dünyada mayıs ayının son çarşambası MS farkındalık günü olarak gerçekleştirilmektedir. Peki, bugünün sembolü hangi renktir?" diye soruldu. İşte Oyna Kazan ipucu cevabı

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

8 Mayıs Oyna Kazan ipucu kopyası: MS farkındalık günü sembolü hangi renktir?

Oyna Kazan ipucu cevabı: TURUNCU

8 MAYIS OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

19.00: Bilgisayar yazıcısında kullanılan toz mürekkebe ne ad verilir?

Cevap: Toner

21.30: Hangi şehrin plaka kodu Hidrojenin atom numarasıyla aynıdır?

Cevap: Hidrojen'in atom numarası 1'dir. Adana'nın plaka kodu da 1 'dir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: MS FARKINDALIK GÜNÜ

Multiple Skleroz, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemine ait bir hastalıktır. Hastalığın adı iki sözcükten oluşmaktadır: “Multiple”, bir ya da daha çok bölgede etkin olup, bir veya daha çok belirti (semptom) vermesi; ve “Skleroz”, Vücudun savunma hücrelerinin myelin kılıfına saldırması sonucu, bu kılıfı sertleştirerek işlevsiz duruma getirmesi durumudur.

Multipl Skleroz’un nedenleri tam olarak bilinmiyor olsa da, yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, miyelin hasarının vücudun bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklandığına işaret etmektedir.

Gençler arasında en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan Multipl Skleroz’un, Dünya’da yaklaşık 2,5 milyon, ülkemizde ise 40 bin hastası olduğu tahmin edilmektedir. Hastalarının büyük bir bölümü ilk ataklarını 20 ila 40 yaşları arasında geçirebilmek ile birlikte nadiren çocukluk veya ileri yaş gruplarında da görülebilmektedir. Ancak, bilinenin aksine, MS hastası birçok insan normale yakın bir yaşam sürdürebilmektedir.

 

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