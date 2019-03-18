18 Mart Oyna kazan ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram2dan takipçilerine, "Çanakkale Şehitleri Abidesi hangi tarihte ziyarete açılmıştı?" şeklinde soruldu. Oyna Kazan bugün saat 21.30'da yayınlanacak ve son 5000'e kalan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

18 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: 21 AĞUSTOS 1960

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ABİDESİ

Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale il sınırları içindeki Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan anıt.

1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına yaptırıldı. Dört ayak ve bir kubbeden oluşan 41,7 metre yüksekliğindeki yapı, Feridun Kip, İsmail Utkular ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlanmıştır. Temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılmış ve 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunur.

18 MART OYNA KAZAN İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR.