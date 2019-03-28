28 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Oyna Kazan ipucu cevabı Instagram hesabından, "Picasso’nun ünlü tablosu Guernica hangi savaş sırasında çizilmişti acaba? " şeklinde yayınlandı. Öte yandan Oyna Kazan editör kıyağı da belli oldu.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

28 Mart Oyna Kazan ipucu cevabı: İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: GUERNİCA

Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937'de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur. Saldırı sırasında 250 ila 1.600 kişi hayatını kaybetmiş, çok daha fazla sayıda kişi de yaralanmıştı.

İspanyol hükümeti, Paris'teki 1937 Dünya Fuarı kapsamındaki Modern Hayatta Sanat ve Teknik sergisinin İspanya'ya ayrılan bölümünde sergilenmek üzere, Pablo Picasso'ya büyük bir duvar resmi sipariş etti. O sırada gerçekleşen hava saldırısından etkilenen Picasso, saldırıdan sonraki 15 gün içinde bu duvar resmini tamamladı. Tablo ufak bir dünya turu kapsamında çeşitli ülkelerde sergilendi ve beğeni topladı. Böylece İspanya'daki iç savaşa diğer ülkelerin ilgisi de çekilmiş oldu. Guernica, savaş trajedilerinin ve savaşın bireyler üzerindeki acı verici etkilerinin bir özetidir. Tablo zaman içinde, savaşın yarattığı trajedilerin anımsatıcısı, savaş karşıtı ve barış yanlısı düşüncelerin sembolü haline gelmiştir.

13.00 Editör Kıyağı: Gregor Mendel'in kalıtım deneylerinde sıklıkla kullandığı bitki nedir?

Gregor Mendel (1822-1884),bezelyeler üzerinde yaptığı araştırmalar ile bugünkü kalıtımın ilkelerini bulmuştur.

Yaşadığı tarihlerde ilgi uyandırmayan bulguları daha sonra başka bilim insanları tarafından Mendel Kanunları adı altında toplanmıştır.

28 MART OYNA KAZAN İPUCU CEVABI YAYINLANDI!