28 Şubat Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan bu akşam yayınlayacak olan yarışması için ipucu sorusunu Instagram hesabından, "Günün kopyası hocaların hocasından! İlber Ortaylı ile ilgili ne sormuş olabiliriz? Mesela eğitim hayatı ile ilgili?" diye sordu. Oyna Kazan bu akşam 21.30'da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. İşte 28 Şubat saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: 28 ŞUBAT

Günün kopyası hocaların hocasından! İlber Ortaylı ile ilgili ne sormuş olabiliriz? Mesela eğitim hayatı ile ilgili?

28 Şubat oyna kazan ipucu: İlber Ortaylı İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü bitirdi.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Üniversitesi'nin siyasal bilgiler fakültesinde "Tanzimat sonrası mahallî idareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfûzu" adlı çalışmasıyla 1979'da doçent oldu.

Viyana Üniversitesi'nde Slav ve doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü.