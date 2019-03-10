Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Game of Thrones dizisindeki Stark ailesinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 20:00’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 8 Mart saat 20.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 10 MART

Kopya geldi! Stark ailesinden kimler kaldı acaba?

OYNA KAZAN CEVABI: SANSA STARK, ARYA STARK, BRAN STARK, JON SNOW

Ailenin diğer fertleri Eddard Stark, Catelyn Stark, Rickon Stark ve Robb Stark dizinin geride kalan 7 sezonunda ölerek diziden ayrıldı.

GAME OF THRONES

Game of Thrones (Türkçe: Taht Oyunları),David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir. Dizi, ABD televizyon kanalı HBO'da yayınlanmaktadır. George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanmış olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır. Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'taki mekanlar ile Belfast'taki bir stüdyoda çekilmektedir. İlk bölümü, 17 Nisan 2011 tarihinde HBO'da yayınlanan dizinin yedinci sezonu tamamlanmıştır. Beşinci sezonun ilk dört bölümü internet korsanları tarafından sızdırılmıştır. yedinci sezonu 16 Temmuz 2017'de başlamış, 27 Ağustos 2017'de sona ermiştir. Dizi, HBO tarafından sekizinci sezon onayını almış, 2019 yılında final sezonu olarak yayınlanması bekleniyor.