Oyna Kazan ipucu sorusu bugün usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 12 Mart saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

Akşam yarışmasının kopyası geldi! Büyük tiyatrocu Ferhan Şensoy’u oyunları ve filmlerinden tanıyoruz. Peki ya dizileri nelerdi?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: FERHAN ŞENSOY DİZİLERİ

İşler Güçler - Final bölümü (2013),Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995),Varsayalım İsmail - İsmail (1991),Şey Bey - (1986),Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984),Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979),Evdekiler (1978),Giyim Kuşam Dünyası (1978),Bizim Sınıf (1978),Caniko (1976)

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da doğdu. Ferhan Şensoy tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

Günümüzde Türkiye'de yapılmakta olan stand-up tarzının esin kaynağı olan tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, en tanınmış oyunudur. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmıştır. Kavuğu'nu Rasim Öztekin'e devretmiştir.

Her oyundaki emeği geçenlere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vererek malî olarak da Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiştir.