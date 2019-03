13 Mart Oyna kazan ipucu cevabı belli oldu. Oyna Kazan 13.00 yarışması için ipucu sorusunu instagram hesabından, "Günün kopyası geldi! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hangi yıl hizmete girmişti acaba" şeklinde yayınladı. Oyna kazan'da tüm soruları bilen yarışmacılar büyük ödülün sahibi olacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

13 Mart Oyna kazan ipucu sorusu cevabı: 3 Temmuz 1988 yılında Turgut Özal zamanında açılmıştır.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Yapımına 4 Ocak 1986'da başlanılan ve ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.

İnşaata 4 Ocak 1986 tarihinde başlanılmış ve halen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde Başbakan Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır

Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Türkiye'den STFA, Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir.

