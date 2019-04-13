Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Alametifarika ne demek?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Futbol sahasının boyu en fazla kaç metre olabilir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 13 Nisan saat 18.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 13 NİSAN

18:00 yarışmasının kopyası geldi! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile! Alametifarika ne demek?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: AYIRICI NİTELİK, AYIRICI ÖZELLİK

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Futbol sahasının boyu en fazla kaç metre olabilir?

Cevap: 120 metre