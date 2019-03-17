17 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam Düello konseptiyle yarışmacıların karşısına çıkacak. Oyna Kazan'ın ipucu sorusu ise, "Justin Bieber nerede doğmuştur?" şeklinde oldu.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

17 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: LONDON / KANADA

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: JUSTİN BİEBER

Justin Drew Bieber (d. 1 Mart 1994[7]),Kanadalı pop, çağdaş R&B şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır.

Kariyeri, video paylaşım sitesi Youtube'a koyduğu videoların 2008 yılında Scoot Braun tarafından keşfedilmesiyle başladı. Daha sonraları Braun, Justin Bieber'ın menajeri olmuştur. Braun Atlanta'da, Bieber ve R&B sanatçısı Usher tanıştırmış ve Bieber Usher ve Scoot Braun'nun ortak şirketi Raymond Braun Media Group (RBMG) ile anlaşma imzalamış, ardından Island Records ile albüm kontratı yapmıştır