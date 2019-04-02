2 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Olimpiyatlarda ilk ALTIN madalya alan sporcumuz kimdi?" şeklinde yayınlandı. Oyna kazan bugün 13.00'da yayınlanacak olan yarışmasında Oyna Kazan editör kıyağını da takipçileri ile paylaştı.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

2 Nisan Oyna Kazan ipucu cevabı: Yaşar Erkan 1936 Berlin Güreş

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

2 Nisan Oyna Kazan editör kıyağı sorusu 13.00 : Matbaayı kim icat etmiştir?

CEVAP: Bugün "Batı Medeniyeti"nden söz ediyorsak bunda belki de en büyük pay "matbaa"yı geliştiren Alman mucit Johannes Gutenberg'e aittir.