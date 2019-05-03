Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk operasının adı nedir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "e-Devlet'e girişte kaç farklı kimlik doğrulama yöntemi vardır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 3 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 3 MAYIS

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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk operasının adı nedir?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: ÖZSOY OPERASI

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

e-Devlet'e girişte kaç farklı kimlik doğrulama yöntemi vardır?

Cevap: 5 farklı kimlik doğrulama yöntemi

ÖZSOY OPERASI HAKKINDA

Özsoy Operası (Op. 9) Ahmed Adnan Saygun’un bestelediği ve Firdevsî'nin Şehname'sinden uyarlanan Türkçe olan librettosunu Münir Hayri Egeli’nin yazdığı 1 (revizyondan önce 3) perdelik 12 tablodan oluşan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sahnelenen ilk operasıdır.

Opera Atatürk’ün isteği üzerine temasını bizzat Atatürk’ün verdiği ve Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Şah Pehlevi onuruna sahnelenmesini istediği operanin libretto'sunu Münir Hayri Egeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün yönergeleri ve denetimi ile yazmış, Ahmet Adnan Saygun daha 27 yaşındayken ve 2 ay gibi kısa bir sürede bestelemiştir.